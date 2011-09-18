Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Хагги
Карим Хагги
87'
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Шахед
Софиан Шахед
81
-
Пандер
Кристиан Пандер
90
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Хаугер
Хеннинг Хаугер
64
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
90
-
Конан
Дидье Я Конан
89'
90
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
83
Запасные
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Радлингер
Самуэль Радлингер
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Черундоло
Стивен Черундоло
-
Рауш
Константин Рауш
-
Лала
Алтын Лала
-
Пинту
Сержиу Пинту
-
Собич
Артур Собич
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
46
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
81
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Перишич
Иван Перишич
90
-
Да Силва
Антонио Да Силва
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
63'
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
66
Запасные
-
Хорншух
Марк Хорншух
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Зидан
Мохаммед Зидан