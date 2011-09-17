Кайзерслаутерн
мин
-
Трапп
Кевин Трапп
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Пецос
Танос Пецос
90
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
73'
89
-
Вальх
Клеменс Вальх
59
-
Кирх
Оливер Кирх
90
-
Шехтер
Итай Шехтер
54'
90
Запасные
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
Абель
Матиас Абель
-
Вермут
Гиль Вермут
-
Де Вит
Пьер Де Вит
-
Билек
Иржи Билек
-
Фортунис
Константинос Фортунис
-
Куемаха
Дорже Куемаха
Майнц
мин
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Поспех
Зденек Поспех
90
-
Риссе
Марсель Риссе
90
-
Полански
Юджен Полански
67
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Штибер
Золтан Штибер
46
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
67
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
15'
90
Запасные
-
Веткло
Кристиан Веткло
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
-
Уджа
Энтони Уджа
-
Гавранович
Марио Гавранович