Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Балич
Ханно Балич
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
77
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
69'
90
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Баллак
Михаэль Баллак
51
-
Аугусто
Ренато Аугусто
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
50
Запасные
-
Йеллделл
Давид Йеллделл
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
-
Да Коста
Данни Да Коста
-
Сэм
Сидней Сэм
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
-
Беллараби
Карим Беллараби
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
67
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
Пешко
Славомир Пешко
73
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Яяло
Мато Яяло
90'
90
-
Чихи
Адиль Чихи
62
-
Новакович
Миливойе Новакович
43'
90
-
Подольски
Лукас Подольски
47'
54'
90
Запасные
-
Варводич
Миро Варводич
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
-
Роши
Одисе Роши
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
-
Матушик
Адам Матушик
-
Ланиг
Мартин Ланиг
-
Фрайс
Себастьян Фрайс