Нюрнберг
мин
-
Мендлер
Маркус Мендлер
60
-
Штефан
Александер Штефан
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
46
-
Вольшайд
Филипп Вольшайд
62'
90
-
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
-
Клозе
Тимм Клозе
90
-
Эссвайн
Александр Эссвайн
78
-
Хегелер
Йенс Хегелер
90
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
-
Симонс
Тимми Симонс
90
-
Айглер
Кристиан Айглер
90
Запасные
-
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер
-
Уфофф
Бенжамин Уфофф
-
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
-
Юдт
Юрий Юдт
-
Мак
Роберт Мак
-
Коэн
Альмог Коэн
-
Буньяку
Альберт Буньяку
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
5
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
24'
65
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
18
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Шмитц
Лукас Шмитц
-
Налдо
Налдо
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Ти
Леннарт Ти