Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
-
Ворса
Исаак Ворса
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
63
-
Кайзер
Доминик Кайзер
90
-
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
60
-
Бабел
Райан Бабел
20'
90
-
Фирмино
Роберто Фирмино
24'
85'
86
Запасные
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
-
Вестергор
Янник Вестергор
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
-
Шипплок
Свен Шипплок
-
Мусона
Ноуледж Мусона
-
Млапа
Пениель Млапа
Вольфсбург
мин
-
Хитц
Марвин Хитц
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Полак
Ян Полак
32
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
46
-
Манджукич
Марио Манджукич
68
-
Лакич
Срджан Лакич
90
Запасные
-
Шульце
Михаэль Шульце
-
Ленц
Андре Ленц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Юнссон
Расмус Юнссон
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Окс
Патрик Окс
-
Хельмес
Патрик Хельмес