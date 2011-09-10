Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Марин
Марко Марин
79
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
80
-
Писарро
Клаудио Писарро
52'
78'
86
Запасные
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Милиц
Себастьян Милиц
-
Налдо
Налдо
-
Экичи
Мехмет Экичи
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Ти
Леннарт Ти
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Райкович
Слободан Райкович
90
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Янсен
Марсель Янсен
88
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
76
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Теше
Роберт Теше
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Штернберг
Янек Штернберг
-
Брума
Джеффри Брума
-
Качар
Гойко Качар
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Торе
Гекхан Торе
-
Берг
Маркус Берг