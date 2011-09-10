Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Бендер
Свен Бендер
73
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
46
-
Кагава
Синдзи Кагава
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
58
-
Левандовски
Роберт Левандовски
88'
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Перишич
Иван Перишич
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Зидан
Мохаммед Зидан
Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Миятович
Андре Миятович
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
90
-
Эберт
Патрик Эберт
83
-
Торун
Тунай Торун
58
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Нимайер
Петер Нимайер
81'
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
50'
87
-
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
-
Аэртс
Майкел Аэртс
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Франц
Майк Франц
-
Рукавица
Никита Рукавица
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга