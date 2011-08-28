Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
89
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
65
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
50
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
30'
90
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Пандер
Кристиан Пандер
-
Хаугер
Хеннинг Хаугер
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Конан
Дидье Я Конан
Майнц
мин
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Поспех
Зденек Поспех
90
-
Штибер
Золтан Штибер
78
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Полански
Юджен Полански
73
-
Риссе
Марсель Риссе
90
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
2'
90
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
88
Запасные
-
Веткло
Кристиан Веткло
-
Фатхи
Малик Фатхи
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
-
Мюллер
Николай Мюллер
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
-
Слискович
Петар Слискович