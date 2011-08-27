Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
90
-
Аугусто
Ренато Аугусто
67
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
-
Йеллделл
Давид Йеллделл
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
-
Баллак
Михаэль Баллак
-
Балич
Ханно Балич
-
Дердийок
Эрен Дердийок
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
62
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
79
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Кель
Себастьян Кель
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Перишич
Иван Перишич
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски