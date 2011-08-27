Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Райкович
Слободан Райкович
59'
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Теше
Роберт Теше
90
-
Петрич
Младен Петрич
11'
81
-
Сон
Хын-Мин Сон
62'
75
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Брума
Джеффри Брума
-
Торе
Гекхан Торе
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Берг
Маркус Берг
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
Кельн
мин
-
Варводич
Миро Варводич
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
68
-
Пешко
Славомир Пешко
46
-
Яяло
Мато Яяло
85
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Чихи
Адиль Чихи
21'
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
49'
90
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Подольски
Лукас Подольски
-
Роши
Одисе Роши
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
-
Матушик
Адам Матушик