Кайзерслаутерн
мин
-
Трапп
Кевин Трапп
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Иличевич
Иво Иличевич
90
-
Пецос
Танос Пецос
85
-
Де Вит
Пьер Де Вит
57
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Вальх
Клеменс Вальх
61
-
Шехтер
Итай Шехтер
90
Запасные
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
Орбан
Вилли Орбан
-
Абель
Матиас Абель
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
-
Шахан
Олкай Шахан
-
Фортунис
Константинос Фортунис
-
Кирх
Оливер Кирх
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
86
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Алаба
Давид Алаба
81
-
Гомес
Марио Гомес
36'
56'
68'
83
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Кроос
Тони Кроос
-
Густаво
Луис Густаво
-
Петерсен
Нильс Петерсен