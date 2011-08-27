Фрайбург
мин
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Крмас
Павел Крмас
90
-
Барт
Оливер Барт
30'
90
-
Нику
Максимилиан Нику
90
-
Йендришек
Эрик Йендришек
40'
81
-
Флум
Йоханнес Флум
90
-
Шустер
Юлиан Шустер
90
-
Макиади
Седрик Макиади
59'
89
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
-
Райзингер
Штефан Райзингер
85
Запасные
-
Бац
Даниэль Бац
-
Ферати
Бег Ферати
-
Путило
Антон Путило
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки
-
Дембеле
Гарра Дембеле
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
46
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
64
-
Хасебе
Макото Хасебе
50
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
-
Хельмес
Патрик Хельмес
90
Запасные
-
Шульце
Михаэль Шульце
-
Чале
Хрвое Чале
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Русс
Марко Русс
-
Полак
Ян Полак
-
Чигерчи
Толга Чигерчи
-
Лакич
Срджан Лакич