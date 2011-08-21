Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
68
-
Пинту
Сержиу Пинту
33'
90
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
78
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
60
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Пандер
Кристиан Пандер
-
Хаугер
Хеннинг Хаугер
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Конан
Дидье Я Конан
Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Франц
Майк Франц
90
-
Миятович
Андре Миятович
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
90
-
Эберт
Патрик Эберт
90
-
Торун
Тунай Торун
61
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Нимайер
Петер Нимайер
75
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
-
Нойманн
Себастьян Нойманн
-
Аэртс
Майкел Аэртс
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Моралес
Альфредо Моралес
-
Рукавица
Никита Рукавица
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга