Кельн
мин
-
Варводич
Миро Варводич
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
6
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
85
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пешко
Славомир Пешко
72
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Яяло
Мато Яяло
19'
90
-
Чихи
Адиль Чихи
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Матушик
Адам Матушик
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
-
Роши
Одисе Роши
Кайзерслаутерн
мин
-
Хорниг
Мануэль Хорниг
90
-
Трапп
Кевин Трапп
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
86
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Иличевич
Иво Иличевич
17'
90
-
Фортунис
Константинос Фортунис
75
-
Кирх
Оливер Кирх
90
Запасные
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
Абель
Матиас Абель
-
Пецос
Танос Пецос
-
Де Вит
Пьер Де Вит
-
Шахан
Олкай Шахан
-
Вальх
Клеменс Вальх
-
Куемаха
Дорже Куемаха