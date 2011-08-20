Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
30'
77
-
Марин
Марко Марин
90
-
Хант
Аарон Хант
87'
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
62
-
Писарро
Клаудио Писарро
34'
85
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Предль
Себастьян Предль
-
Экичи
Мехмет Экичи
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
Ти
Леннарт Ти
Фрайбург
мин
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Крмас
Павел Крмас
90
-
Барт
Оливер Барт
90
-
Флум
Йоханнес Флум
88
-
Шустер
Юлиан Шустер
90
-
Макиади
Седрик Макиади
80
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки
46
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
7'
48'
90
-
Райзингер
Штефан Райзингер
84'
90
Запасные
-
Бац
Даниэль Бац
-
Ферати
Бег Ферати
-
Нику
Максимилиан Нику
-
Йендришек
Эрик Йендришек
-
Путило
Антон Путило
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
-
Дембеле
Гарра Дембеле