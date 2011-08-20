Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
14'
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Рибери
Франк Рибери
16'
67
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Роббен
Арьен Роббен
32'
61
-
Гомес
Марио Гомес
56'
74
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Алаба
Давид Алаба
-
Боатенг
Джером Боатенг
-
Кроос
Тони Кроос
-
Густаво
Луис Густаво
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Брума
Джеффри Брума
90
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
63
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Сон
Хын-Мин Сон
84
-
Торе
Гекхан Торе
64
Запасные
-
Кастелен
Ромео Кастелен
-
Том
Микель Том
-
Теше
Роберт Теше
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Качар
Гойко Качар
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
-
Берг
Маркус Берг