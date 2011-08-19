Боруссия
мин
-
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
-
Дамс
Филип Дамс
31'
90
-
Данте
Данте
90
-
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
-
Янчке
Тони Янчке
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Маркс
Торбен Маркс
90
-
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
-
Ройс
Марко Ройс
14'
66'
87
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
44'
78
-
Ханке
Майк Ханке
85
Запасные
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Вендт
Оскар Вендт
-
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
-
Рупп
Лукас Рупп
-
Херрманн
Патрик Херрманн
-
Леки
Мэтью Леки
-
Кинг
Джошуа Кинг
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
13'
90
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
83
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
21
-
Манджукич
Марио Манджукич
58
-
Хельмес
Патрик Хельмес
90
Запасные
-
Шульце
Михаэль Шульце
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Кнохе
Робин Кнохе
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Полак
Ян Полак
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Лакич
Срджан Лакич