Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
85'
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Баллак
Михаэль Баллак
84
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Аугусто
Ренато Аугусто
69
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
67
Запасные
-
Йеллделл
Давид Йеллделл
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
-
Балич
Ханно Балич
-
Рольфес
Симон Рольфес
-
Дердийок
Эрен Дердийок
-
Беллараби
Карим Беллараби
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
60
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
90
-
Ти
Леннарт Ти
61
-
Розенберг
Маркус Розенберг
79
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Марин
Марко Марин
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
Вагнер
Сандро Вагнер
-
Писарро
Клаудио Писарро