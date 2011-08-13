Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
90
-
Клозе
Тимм Клозе
90
-
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
-
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
-
Симонс
Тимми Симонс
90
-
Коэн
Альмог Коэн
46
-
Мак
Роберт Мак
46
-
Эссвайн
Александр Эссвайн
76
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
-
Пекхарт
Томаш Пекхарт
56'
90
Запасные
-
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер
-
Мендлер
Маркус Мендлер
-
Раковски
Патрик Раковски
-
Марох
Доминик Марох
-
Юдт
Юрий Юдт
-
Хегелер
Йенс Хегелер
-
Айглер
Кристиан Айглер
Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Шахед
Софиан Шахед
90
-
Рауш
Константин Рауш
56'
87
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
69
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
27'
63
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Черундоло
Стивен Черундоло
-
Пандер
Кристиан Пандер
-
Хаугер
Хеннинг Хаугер
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Конан
Дидье Я Конан