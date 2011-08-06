Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Марин
Марко Марин
59
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
46
-
Розенберг
Маркус Розенберг
60'
81'
90
-
Ти
Леннарт Ти
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Предль
Себастьян Предль
-
Экичи
Мехмет Экичи
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
Вагнер
Сандро Вагнер
Кайзерслаутерн
мин
-
Трапп
Кевин Трапп
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
Абель
Матиас Абель
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Пецос
Танос Пецос
82
-
Де Вит
Пьер Де Вит
63
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
46
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Иличевич
Иво Иличевич
90
-
Шахан
Олкай Шахан
90
Запасные
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
Орбан
Вилли Орбан
-
Амедик
Мартин Амедик
-
Фортунис
Константинос Фортунис
-
Вальх
Клеменс Вальх
-
Кирх
Оливер Кирх
-
Шехтер
Итай Шехтер