Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
46
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
83
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Чихи
Адиль Чихи
88
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Варводич
Миро Варводич
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Пешко
Славомир Пешко
-
Матушик
Адам Матушик
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
-
Роши
Одисе Роши
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
85'
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
84
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
75
-
Окс
Патрик Окс
81
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
-
Хельмес
Патрик Хельмес
17'
90'
90
Запасные
-
Шульце
Михаэль Шульце
-
Ленц
Андре Ленц
-
Шиндзилорц
Себастьян Шиндзилорц
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Лакич
Срджан Лакич