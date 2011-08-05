Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Лев
Крис Лев
73
-
Сантана
Фелипе Сантана
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
18'
49'
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
88
-
Гетце
Марио Гетце
28'
74
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Кель
Себастьян Кель
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Перишич
Иван Перишич
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Зидан
Мохаммед Зидан
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
46
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Качар
Гойко Качар
71
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
38
-
Торе
Гекхан Торе
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Янсен
Марсель Янсен
-
Теше
Роберт Теше
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
-
Яролим
Давид Яролим
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира