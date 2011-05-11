Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
82
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
44'
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
25
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
78'
90
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
53
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Ари
Ари
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Думбия
Сейду Думбия
72'
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
46
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
63
-
Тошич
Зоран Тошич
65
-
Нецид
Томаш Нецид
42'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Хонда
Кейсуке Хонда
-
Олисе
Секу Олисе
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер