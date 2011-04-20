Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
46
-
Сапета
Александр Сапета
53'
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Пузин
Евгений Пузин
-
Колодин
Денис Колодин
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Кокорин
Александр Кокорин
-
Смолов
Федор Смолов
Ростов
мин
-
Радич
Деян Радич
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Прошин
Андрей Прошин
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Янков
Чавдар Янков
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
90'
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
31'
90
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
67
Запасные
-
Коченков
Антон Коченков
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Живанович
Иван Живанович
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Калачев
Тимофей Калачев
-
Адамов
Роман Адамов