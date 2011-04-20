Спартак
мин
-
Заболотный
Николай Заболотный
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Рохо
Маркос Рохо
69'
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
53
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
44
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
78
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
72'
90
Запасные
-
Беленов
Александр Беленов
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Сухи
Марек Сухи
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Ари
Ари
Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
23
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
75
-
Воробьев
Роман Воробьев
44
-
Гогниев
Спартак Гогниев
84'
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
Запасные
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Враньеш
Огнен Враньеш
-
Тубич
Неманья Тубич
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Пикущак
Игорь Пикущак