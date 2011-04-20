Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Лукович
Александар Лукович
46
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
-
Лазович
Данко Лазович
70
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Петров
Сергей Петров
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Бухаров
Александр Бухаров
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
57'
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Рахимич
Элвер Рахимич
90
-
Олисе
Секу Олисе
90
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
77
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
73
-
Думбия
Сейду Думбия
40'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Цауня
Александр Цауня
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Хонда
Кейсуке Хонда
-
Тошич
Зоран Тошич
-
Нецид
Томаш Нецид