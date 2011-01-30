Арсенал
мин
-
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
-
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
-
Аршавин
Андрей Аршавин
90
-
Денилсон
Невес Денилсон
90
-
Диаби
Абу Диаби
71
-
Насри
Самир Насри
33
-
Бендтнер
Никлас Бендтнер
19'
90
-
Шамах
Маруан Шамах
46
Запасные
-
Щесны
Войцех Щесны
-
Уилшир
Джек Уилшир
-
Сонг
Александр Сонг
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
ван Перси
Робин ван Перси
Хаддерсфилд Таун
мин
-
Беннетт
Иан Беннетт
90
-
Робертс
Гари Робертс
90
-
Кларк
Питер Кларк
90
-
Кларк
Том Кларк
59
-
МакКомбе
Джейми МакКомбе
90
-
Пилкингтон
Энтони Пилкингтон
90
-
Пелтье
Ли Пелтье
90
-
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
90
-
Килбейн
Кевин Килбейн
90
-
Хант
Джек Хант
90
-
Ли
Алан Ли
67'
90
Запасные
-
Колган
Ник Колган
-
Новак
Ли Новак
-
Чиппендэйл
Айден Чиппендэйл
-
Аткинсон
Крис Аткинсон
-
Кэй
Энтони Кэй
-
Нейсмит
Гэри Нейсмит
-
Эрфилд
Скотт Эрфилд