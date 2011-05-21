Леванте
мин
-
Мунуа
Густаво Мунуа
90
-
Родас
Эктор Родас
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
73
-
Вента
Хави Вента
90
-
Серра
Давид Серра
90
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
90
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
90
-
Суарес
Рубен Суарес
56
-
Муньес
Франциско Хавьер Муньес
61
-
Стуани
Кристиан Стуани
80'
90
Запасные
-
Робусте
Мигель Робусте
-
Силва
Веллингтон Силва
-
Хорда
Рафа Хорда
Сарагоса
мин
-
Бутахар
Саид Бутахар
65
-
Франко
Леонардо Франко
90
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
39'
73'
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Эррера
Андер Эррера
72
-
Уче
Икечукву Уче
55
Запасные
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Браулио
Нобрега Браулио