Валенсия
мин
-
Санчес
Сесар Санчес
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
68
-
Матье
Жереми Матье
55
-
Деальберт
Анхель Деальберт
90
-
Мигел
Луис Мигел
90
-
Альбельда
Давид Альбельда
90
-
Хоакин Санчес
Хоакин
90
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Банега
Эвер Банега
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
74
Запасные
-
Альба
Жорди Альба
-
Гуильен
Висенте Гуильен
-
Коста
Тино Коста
Леванте
мин
-
Мунуа
Густаво Мунуа
90
-
Гарсия
Хуан Франциско Гарсия
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Надаль
Хиско Надаль
90
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
85
-
Иборра
Висенте Иборра
90
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
76
Запасные
-
Серра
Давид Серра
-
Ларреа
Горка Ларреа
-
Стуани
Кристиан Стуани