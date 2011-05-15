Хетафе
мин
-
Устари
Оскар Устари
90
-
Альварес
Марио Альварес
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Санчес
Виктор Санчес
90
-
Каскеро
Франциско Каскеро
58
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
90
-
Риос
Педро Риос
90'
90
-
Колунга
Адриан Колунга
83
-
Федор
Ладислао Федор
57
Запасные
-
Кодина
Жорди Кодина
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
-
Пинтос
Пабло Пинтос
-
Парехо
Даниэль Парехо
-
Фернандес
Борха Фернандес
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
-
Сардинеро
Адриан Сардинеро
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
78
-
Монреаль
Начо Монреаль
88
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
-
Некунам
Джавад Некунам
70
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
90
-
Сола
Кике Сола
90
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ойер
Ойер
-
Сориано
Фернандо Сориано
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
-
Лекич
Деян Лекич