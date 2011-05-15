Сарагоса
мин
-
Бутахар
Саид Бутахар
62
-
Франко
Леонардо Франко
90
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Обрадович
Иван Обрадович
90
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
54'
90
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Уче
Икечукву Уче
46
Запасные
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
-
Браулио
Нобрега Браулио
Эспаньол
мин
-
Камени
Идрисс Камени
90
-
Амат
Жорди Амат
90
-
Родригес
Рауль Родригес
90
-
Чика
Хавьер Чика
74
-
Галан
Эрнесто Галан
90
-
Лопес
Хави Лопес
90
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
90
-
Алонсо
Иван Алонсо
61
-
Освальдо
Пабло Освальдо
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
61
Запасные
-
Кортес
Исайас Санчес Кортес
-
Фонте
Руи Фонте
-
Васкес
Альваро Васкес