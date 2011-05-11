Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
86
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
45
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
53
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
90
-
Сола
Кике Сола
46'
87'
90
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Дамиа
Абелья Дамиа
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Сориано
Фернандо Сориано
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
-
Лекич
Деян Лекич
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
-
Санчес
Серхио Санчес
82
-
Акоста
Лаутаро Акоста
66
-
Фасио
Федерико Фасио
62
-
Медель
Гари Медель
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
90
-
Негредо
Альваро Негредо
26'
28'
90
Запасные
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
-
Капель
Диего Капель
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Зокора
Дидье Зокора
-
Чигарини
Лука Чигарини
-
Альфаро
Алехандро Альфаро