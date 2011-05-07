Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Кастильо
Хабьер Кастильо
90
-
Экиза
Борха Экиза
90
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
50
-
Муньяин
Икер Муньяин
65
-
Лопес
Давид Лопес
48'
90
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
63'
78
-
Токеро
Гаиcка Токеро
30'
90
Запасные
-
Матеос
Вера Матеос
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
Леванте
мин
-
Мунуа
Густаво Мунуа
90
-
Гарсия
Хуан Франциско Гарсия
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
85'
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Надаль
Хиско Надаль
90
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Иборра
Висенте Иборра
73
-
Суарес
Рубен Суарес
55
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
62
Запасные
-
Перес
Мигель Перес
-
Рейна
Маноло Рейна
-
Родас
Эктор Родас
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
-
Ларреа
Горка Ларреа
-
Стуани
Кристиан Стуани