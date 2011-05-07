Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
12
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Санчес
Серхио Санчес
90
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
90
-
Зокора
Дидье Зокора
83
-
Медель
Гари Медель
90
-
Капель
Диего Капель
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
74
-
Негредо
Альваро Негредо
61'
84'
90
Запасные
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
-
Дабо
Мухамаду Дабо
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Коне
Аруна Коне
-
Перотти
Диего Перотти
Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Рамос
Серхио Рамос
21'
90
-
Кеплер
Пепе
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
31'
65'
70'
75'
90
-
Диарра
Лассана Диарра
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
58
-
Озил
Месут Озил
78
-
Изексон
Рикардо Изексон
42'
56
-
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
-
Дудек
Ежи Дудек
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
-
Гарай
Эсекьель Гарай
-
Каналес
Серхио Каналес
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
-
Игуаин
Гонсало Игуаин