Сарагоса
мин
-
Доблас
Антонио Доблас
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Диого
Карлос Диого
75
-
Лафита
Анхель Лафита
15'
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Бертоло
Николас Бертоло
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Эррера
Андер Эррера
57
-
Уче
Икечукву Уче
75
Запасные
-
Бутахар
Саид Бутахар
-
Франко
Леонардо Франко
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
-
Обрадович
Иван Обрадович
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Браулио
Нобрега Браулио
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
55
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
70'
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
62'
85
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
82
-
Сола
Кике Сола
81'
90
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Ойер
Ойер
-
Сориано
Фернандо Сориано
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Лекич
Деян Лекич