Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Франциско Хосе
Кико
70
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Касорла
Санти Касорла
81
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
61'
77
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
90
-
Росси
Джузеппе Росси
74'
90
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Ориоль
Хоан Ориоль
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
-
Рубен
Марко Рубен
Хетафе
мин
-
Устари
Оскар Устари
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Санчес
Виктор Санчес
77
-
Парехо
Даниэль Парехо
90
-
Каскеро
Франциско Каскеро
68
-
Риос
Педро Риос
32'
90
-
Федор
Ладислао Федор
90
-
Сардинеро
Адриан Сардинеро
72
Запасные
-
Кодина
Жорди Кодина
-
Альварес
Марио Альварес
-
Пинтос
Пабло Пинтос
-
Москера
Педро Москера
-
Боатенг
Дерек Боатенг
-
Колунга
Адриан Колунга
-
Арисменди
Хавьер Арисменди