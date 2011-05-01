Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
66
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
59'
82
-
Сола
Кике Сола
90
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Дамиа
Абелья Дамиа
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Сориано
Фернандо Сориано
-
Короминас
Ферран Короминас
-
Аранда
Карлос Аранда
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
Валенсия
мин
-
Гуаита
Висенте Гуаита
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Матье
Жереми Матье
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Мигел
Луис Мигел
80
-
Альбельда
Давид Альбельда
64
-
Топал
Мехмет Топал
90
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Хоакин Санчес
Хоакин
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
69
Запасные
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Альба
Жорди Альба
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
-
Деальберт
Анхель Деальберт
-
Банега
Эвер Банега
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
-
Адурис
Ариц Адурис