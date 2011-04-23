Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Милито
Габриэль Милито
66
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Суарес
Жеффрен Суарес
46
-
Вилья
Давид Вилья
23'
58
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Фонтас
Андреу Фонтас
-
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
-
Иньеста
Андрес Иньеста
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
-
Месси
Лионель Месси
-
Педро
Педро
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
87
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
80
-
Сола
Кике Сола
80
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Ойер
Ойер
-
Тимор
Давид Тимор
-
Короминас
Ферран Короминас
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
-
Лекич
Деян Лекич