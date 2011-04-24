Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
72
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Триндаде
Элиас Мендес Триндаде
19'
85
-
Суарес
Марио Суарес
81
-
Коста
Диего Коста
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
50'
70'
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
90
Запасные
-
Ногуера
Альберто Ногуера
-
Жоэль
Жоэль
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Валера
Хуан Валера
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Борха
Борха
-
Форлан
Диего Форлан
Леванте
мин
-
Мунуа
Густаво Мунуа
90
-
Гарсия
Хуан Франциско Гарсия
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
21
-
Иборра
Висенте Иборра
90
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
72
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
39'
76
Запасные
-
Рейна
Маноло Рейна
-
Родас
Эктор Родас
-
Надаль
Хиско Надаль
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
-
Муньес
Франциско Хавьер Муньес
-
Стуани
Кристиан Стуани
-
Хорда
Рафа Хорда