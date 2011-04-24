Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
9'
90
-
Риос
Родриго Риос
59
-
Капель
Диего Капель
83
-
Негредо
Альваро Негредо
14'
90
Запасные
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
-
Санчес
Серхио Санчес
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Коне
Аруна Коне
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Марчена
Карлос Марчена
56'
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
67
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Матилья
Хавьер Матилья
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Рубен
Марко Рубен
69
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
54
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Капдевила
Хоан Капдевила
-
Ориоль
Хоан Ориоль
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Валеро
Борха Валеро
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
-
Росси
Джузеппе Росси