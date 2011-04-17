Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
87
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
67
-
Сола
Кике Сола
51'
90
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
77
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Дамиа
Абелья Дамиа
-
Сориано
Фернандо Сориано
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Короминас
Ферран Короминас
-
Лекич
Деян Лекич
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Кастильо
Хабьер Кастильо
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Экиза
Борха Экиза
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
56
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
6
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
-
Муньяин
Икер Муньяин
90'
90
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
69'
90
-
Токеро
Гаиcка Токеро
61
Запасные
-
Матеос
Вера Матеос
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
-
Сусаета
Маркель Сусаета
-
Лопес
Давид Лопес