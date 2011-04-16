Хетафе
мин
-
Устари
Оскар Устари
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Торрес
Мигель Торрес
75
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Маркано
Иван Маркано
90
-
Санчес
Виктор Санчес
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
90
-
Каскеро
Франциско Каскеро
90
-
Колунга
Адриан Колунга
61
-
Федор
Ладислао Федор
76'
90
-
Сардинеро
Адриан Сардинеро
84
Запасные
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Эскази
Альберто Эскази
-
Кодина
Жорди Кодина
-
Альварес
Марио Альварес
-
Пинтос
Пабло Пинтос
-
Москера
Педро Москера
-
Фернандес
Борха Фернандес
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
75
-
Ракитич
Иван Ракитич
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
75
-
Медель
Гари Медель
90
-
Негредо
Альваро Негредо
90
-
Риос
Родриго Риос
63
Запасные
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Капель
Диего Капель
-
Зокора
Дидье Зокора
-
Альберто
Луис Альберто
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Коне
Аруна Коне