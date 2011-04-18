Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
72
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
71
-
Росси
Джузеппе Росси
71'
83
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Капдевила
Хоан Капдевила
-
Ориоль
Хоан Ориоль
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Рубен
Марко Рубен
Сарагоса
мин
-
Бутахар
Саид Бутахар
90
-
Доблас
Антонио Доблас
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
72
-
Обрадович
Иван Обрадович
60
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Бертоло
Николас Бертоло
56
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Уче
Икечукву Уче
90
Запасные
-
Франко
Леонардо Франко
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
-
Лафита
Анхель Лафита
-
Эррера
Андер Эррера
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Браулио
Нобрега Браулио