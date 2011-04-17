Эспаньол
мин
-
Камени
Идрисс Камени
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Амат
Жорди Амат
90
-
Родригес
Рауль Родригес
90
-
Галан
Эрнесто Галан
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
71
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Лопес
Хави Лопес
90
-
Алонсо
Иван Алонсо
83
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
60
-
Освальдо
Пабло Освальдо
38'
58'
90
Запасные
-
Каналь
Альберт Каналь
-
Альварес
Кристиан Альварес
-
Морено
Хави Маркес Морено
-
Кортес
Исайас Санчес Кортес
-
Фонте
Руи Фонте
-
Васкес
Альваро Васкес
-
Тьеви
Тьеви
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Хорхе
Коке
2'
41
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Коста
Диего Коста
81
-
Агуэро
Серхио Агуэро
49'
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Триндаде
Элиас Мендес Триндаде
-
Гарсия
Рауль Гарсия