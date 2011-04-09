Мальорка
мин
-
Иенага
Акихиро Иенага
16'
89
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Сендрос
Пабло Сендрос
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
84
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
43'
90
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Техера
Серхио Техера
70
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
-
Люкс
Герман Люкс
-
Мартинес
Кевин Гарсиа Мартинес
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Пина
Томас Пина
-
Виктор
Жоао Виктор
-
Касадесус
Виктор Касадесус
-
Энрих
Серхио Энрих
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Капель
Диего Капель
78
-
Ракитич
Иван Ракитич
68'
90
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
37
-
Медель
Гари Медель
90
-
Негредо
Альваро Негредо
31'
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Дабо
Мухамаду Дабо
-
Зокора
Дидье Зокора
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Риос
Родриго Риос