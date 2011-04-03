Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Медель
Гари Медель
78
-
Ракитич
Иван Ракитич
89
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
56'
60
-
Негредо
Альваро Негредо
90'
90
-
Перотти
Диего Перотти
43'
90
Запасные
-
Палоп
Андрес Палоп
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Капель
Диего Капель
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Зокора
Дидье Зокора
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Риос
Родриго Риос
Сарагоса
мин
-
Франко
Леонардо Франко
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
47'
90
-
Контини
Маттео Контини
57
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
46
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Бертоло
Николас Бертоло
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Эррера
Андер Эррера
70
-
Уче
Икечукву Уче
90
Запасные
-
Альколеа
Пабло Альколеа
-
Обрадович
Иван Обрадович
-
Да Силва
Пауло Да Силва
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
-
Браулио
Нобрега Браулио