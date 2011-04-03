Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Сориано
Фернандо Сориано
76
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
66
-
Некунам
Джавад Некунам
80'
90
-
Сехудо
Альваро Сехудо
90
-
Сола
Кике Сола
31'
86
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Дамиа
Абелья Дамиа
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Фланьо
Мигель Фланьо
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
-
Лекич
Деян Лекич
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
89
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Коста
Диего Коста
39'
61'
63'
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Луис
Филипе Луис
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Триндаде
Элиас Мендес Триндаде
-
Коке
Коке
-
Форлан
Диего Форлан