Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Триндаде
Элиас Мендес Триндаде
46
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
89
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
86'
90
-
Форлан
Диего Форлан
78
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Переа
Альберто Переа
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Коке
Коке
-
Коста
Диего Коста
Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Кеплер
Пепе
90
-
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
72
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Диарра
Лассана Диарра
82
-
Хедира
Сами Хедира
90
-
Озил
Месут Озил
32'
90
-
Бензема
Карим Бензема
11'
70
Запасные
-
Дудек
Ежи Дудек
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
-
Гарай
Эсекьель Гарай
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор