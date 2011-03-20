Валенсия
мин
-
Гуаита
Висенте Гуаита
90
-
Матье
Жереми Матье
78
-
Наварро
Давид Наварро
54
-
Деальберт
Анхель Деальберт
90
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
90
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Топал
Мехмет Топал
90
-
Хоакин Санчес
Хоакин
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
75
Запасные
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Альба
Жорди Альба
-
Кошта
Рикарду Кошта
-
Альбельда
Давид Альбельда
-
Банега
Эвер Банега
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
-
Адурис
Ариц Адурис
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
70'
90
-
Медель
Гари Медель
79
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
90
-
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
-
Хименес
Даниэль Хименес
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
-
Санчес
Серхио Санчес
-
Капель
Диего Капель
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Зокора
Дидье Зокора
-
Риос
Родриго Риос