Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Мартинес
Кевин Гарсиа Мартинес
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Сендрос
Пабло Сендрос
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
60
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
67'
90
-
Марти
Хосе Луис Марти
77
-
Техера
Серхио Техера
89
-
Вебо
Пьер Вебо
90
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
-
Иенага
Акихиро Иенага
-
Люкс
Герман Люкс
-
Диас
Айосе Диас Диас
-
Креспи
Марти Креспи
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Перейра
Мишель Перейра
-
Виктор
Жоао Виктор
Сарагоса
мин
-
Доблас
Антонио Доблас
90
-
Обрадович
Иван Обрадович
90
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Бертоло
Николас Бертоло
65
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
74
-
Уче
Икечукву Уче
63
Запасные
-
Перес
Марко Перес
-
Франко
Леонардо Франко
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
-
Контини
Маттео Контини
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
-
Браулио
Нобрега Браулио